Следственный комитет (СК) России инициировал новое уголовное производство в отношении Владимира Кехмана, занимающего посты директора МХАТ им. Горького и художественного руководителя Михайловского театра. Его подозревают в коррупционном преступлении, связанном с получением взятки в размере 27 млн рублей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Кехман обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), что предусматривает наказание вплоть до 15 лет тюремного заключения. Параллельно возбуждено дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) против гендиректора подрядной организации «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. Ему, как и получателю взятки, грозит аналогичное максимальное наказание.

По информации «Фонтанки», новые уголовные дела связаны с продолжающимся расследованием в отношении Кехмана по статье о растрате, обвинение по которой ему было предъявлено в июле.

Как пишет издание, новые уголовные дела связаны с событиями 2022 года: тогда Каргинов, по предварительной договоренности с Кехманом, приобрел за 27 млн рублей Mercedes V-класса в салоне «Автодом Пулково», зарегистрировал автомобиль на одну из своих компаний и передал его театральному деятелю.

Следственный комитет 22 июля провел обыски в «Автодоме Пулково» и изъял документацию по двум проданным Mercedes, один из которых покупал Каргинов, а второй, G-класса, был оформлен на некую женщину. Согласно материалам дела, вторая машина также находилась в распоряжении Кехмана.

По версии следствия, купленный Каргиновым Mercedes фактически эксплуатировался Кехманом. Как следует из материалов дела, автомобиль служил элементом неофициальных расчетов между бизнесменом и театральным руководителем за заключение строительных контрактов по проектам Минкультуры.

«Фонтанка» связывает приобретение автомобилей через посредников с тем, что Кехман с 2015 года имеет статус банкрота. При этом возглавляемая им ранее компания JFC, бывший лидер по импорту бананов в Россию, накопила перед банками долги на сумму 18 млрд рублей, а за самим театральным деятелем числится задолженность в размере 17,8 млрд рублей по шести исполнительным производствам.

Как утверждает издание, 29 июля состоялись повторные допросы Кехмана и Каргинова. Хотя художественному руководителю Михайловского театра официально предъявили обвинение в получении взятки, его отпустили без каких-либо ограничительных мер. При этом суд наложил арест на имущество семьи Кехмана: Mercedes V-класса, «Гелендваген», Range Rover и загородную недвижимость.

Утром 9 июля у Владимира Кехмана прошли обыски. Как сообщали ТАСС и РИА Новости со ссылкой на информированные источники, впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Инкриминируемые Кехману нарушения связаны с завышением сметных расходов по трем подрядным договорам в ходе реконструкции старой сцены МХАТ.

Назначенный главой МХАТ в октябре 2021 года Кехман уже в декабре того же года анонсировал масштабную реставрацию здания театра. Как сообщало РИА Новости, последний раз такие работы проводились там полвека назад.

По данным журнала «Театр», первый этап реконструкции в 2022 году требовал финансирования в размере 5-6 млрд рублей. В январе 2025 года театр перешел к завершающему этапу работ, который, по заявлению Кехмана, планируется завершить к октябрю текущего года.