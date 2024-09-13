Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского генерал-майора Дмитрия Красильникова, которого ведомство считает командиром подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 6 августа 22-й и 61-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других подразделений ВСУ под командованием Красильникова вторглись в Курскую область, обстреливали ракетами и атаковали беспилотниками жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт, а также заминировали дороги, чтобы помешать эвакуации мирных жителей из региона.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт», — заявили в СК.

Генерал обвиняется в незаконном пересечении российской границы, совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, применении насилия против представителя власти (ст. 205, 105, 167, 222, 222.1, 222.2, 317, 318 и 322 УК). Красильников заочно арестован и объявлен в розыск.

Дмитрий Красильников с марта 2023 года возглавляет оперативное командование ВСУ «Север». В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала военной операции, президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

С начала боевых действий российские военные блогеры и представители присоединенных территорий как минимум два раза сообщали о гибели Красильникова. В марте 2022 года замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил со ссылкой на разведку, что украинский генерал якобы был убит при уничтожении штаба оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ.

В апреле 2024 года z-паблики писали о предполагаемой гибели Красильникова в результате удара по гостинице с украинскими военными в Чернигове. Украинские власти официально не подтверждали и не опровергали эту информацию. В июле украинское издание «Общественный корреспондент» опубликовало интервью с Красильниковым. Когда оно было взято, в материале не уточняется.

6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую область и взяли под контроль несколько населенных пунктов. В начале сентября российские военные телеграм-каналы сообщили о начале контрнаступления ВС России в Курской области. Минобороны 12 сентября отчиталось об освобождении 10 населенных пунктов в регионе.