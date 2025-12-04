Бывший директор филиала по Камчатскому краю ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России организовала незаконное пребывание иностранных граждан в России. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

«Как было установлено, подсудимая Ж., в целях выполнения плановых показателей финансово- экономической деятельности филиала и поддержании состояния его финансово-хозяйственной деятельности на установленном уровне рентабельности, действуя вопреки интересам службы, систематически умышленно превышала свои должностные полномочия», — сказано в сообщении суда.

По данным следствия, 49-летняя подсудимая дала указания подчиненному осуществлять беспрепятственный прием экзаменов у иностранцев, не обладающих минимальным уровнем знаний языка, с целью получения ими сертификатов, разрешений на работу и патентов.

Кроме этого, бывший директор центра незаконно организовала платное оформление иностранным гражданам уведомлений о заключении или прекращении трудовых и гражданско-правовых договоров.

«Таким образом, 320 иностранным гражданам были незаконно подготовлены уведомления об осуществлении трудовой деятельности, а на расчетный счет организации за незаконно навязанную услугу поступило 320 000 рублей», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимой была полностью доказана и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ей также запрещено на протяжении двух лет занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно — распорядительных полномочий.

Приговор в законную силу еще не вступил.