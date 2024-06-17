На актрису и телеведущую Татьяну Лазареву*, которая осудила российскую военную операцию на Украине, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

На прошлой неделе стало известно, что МВД объявило Лазареву* в розыск. Согласно данным в розыскной карточке, Лазарева*, уроженка Новосибирска 1966 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса (статья в карточке не уточнялась).

«<…> 17 мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой* возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”)», — сказано в документе за подписью начальника столичного ГУ МВД Олега Баранова.

Альшевских сравнил Лазареву* с Антониной Макаровой, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами и расстреляла более тысячи человек, из-за чего получила известность как Тонька-пулеметчица. В конце 1970-х Макарову приговорили к смертной казни.

Сама Лазарева* прокомментировала новость в своем телеграм-канале, заявив, что «обсуждать это все бесполезно».

«Привет вам теперь еще и от террористки. Обсуждать это все бесполезно и обращать внимание, потому что ничего я сделать не могу с этим. Действительно можно сделать что угодно теперь, назначить тебя кем угодно», — сказала Лазарева*, после чего перешла к обсуждению помощи украинским детям.

При этом 13 июня источник в правоохранительных органах говорил агентству ТАСС, что Лазареву* разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

В апреле стало известно, что прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры проведет проверку высказываний Лазаревой* на предмет публичного оправдания терроризма. Поводом для обращения депутата Госдумы Елены Ямпольской в Генпрокуратуру стало прошлогоднее интервью Лазаревой* YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором та отметила, что «радуется» атакам беспилотников на российские города, хоть это и «ужасно».

Ямпольская в обращении к генпрокурору Игорю Краснову назвала комментарии Лазаревой* циничными и попросила проверить телеведущую на публичное оправдание или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК). Сама Лазарева* после этого говорила, что фрагмент, где она говорила про беспилотники, «вырван из контекста».

Телеведущая связала распространение кадров из старого интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Лазарева* поясняла, что таким образом хочет проверить, верны ли утверждения о том, что статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей».

Уже после этого, в середине мая, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам баллотироваться на выборах любого уровня. До этого иноагентам запретили преподавать в госучреждениях, организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту или быть членами избирательных комиссий.

За неделю до начала военной операции России на Украине Лазарева* приехала в Киев по работе и, как сама говорила, «застряла» там. После начала боевых действий она осудила действия России, выступила в поддержку Украины и не стала возвращаться на родину. В июле 2022 года российский Минюст внес телеведущую в реестр иноагентов.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов