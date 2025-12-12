Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила взыскал 300 тысяч рублей с матери школьницы, которая создала фейковый аккаунт с фотографией учительницы в Telegram и разместила от ее имени анкету в чате для знакомств. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года 13-летняя девочка создала в мессенджере фейковый аккаунт с «оскорбляющим ником», а в изображение профиля поставила фотографию учительницы из школы, в которой училась. От этого аккаунта она опубликовала пост в канале со знакомствами на 16 млн подписчиков, где написала что ищет «мужчину на ночь».

Вскоре пост увидели родственники и знакомые учительницы, коллеги, ученики школы и их родители. После этого на фоне стресса у женщины возникли проблемы со здоровьем.

«Распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило честь и достоинство учителя как женщины, супруги, матери и педагога», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина хотела инициировать уголовное дело, однако сотрудники полиции отказали, сославшись на возраст ученицы — уголовная ответственность за клевету наступает с 14 лет. Затем учительница подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, запросив с матери ученицы компенсацию материального вреда.

Во время заседания мать школьницы признала, что дочь создавала поддельный аккаунт учительницы и принесла извинения. Кроме того, она просила принять во внимание свое сложное финансовое положение, которое не позволяет компенсировать причиненный моральный вред.

Суд признал опубликованный девочкой пост недостоверным и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию учителя, взыскав с ее матери 300 тыс. рублей в пользу учительницы. Семья обжаловала приговор, поэтому решение суда пока не вступило в силу.

В октябре 2023 года учительница из Екатеринбурга отсудила 3 тысячи рублей у родителей 13-летнего мальчика, который сфотографировал домашнее задание с доски, поместив в кадр педагога. Не получив извинений от ученика и его родителей, она решила обратиться в в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием возместить ей моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично — обязал мать ученика удалить фото с его телефона и заплатить 3 тысяч рублей.