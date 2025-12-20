В многоквартирном жилом доме на Первомайской улице в московском районе Измайлово 20 декабря произошел пожар. По данным МЧС, горит квартира на 15-м этаже.

МЧС сообщило о возгорании в 15:16 мск.

«На месте пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — пояснила пресс-служба ведомства.

В 16:24 мск местные жители написали в телеграм-чате «Измайлово Онлайн», что пожар «почти потушили». На кадрах, которыми они делятся, видно, что из окон продолжает идти дым.

Приблизительно в это же время агентство городских новостей «Москва» сообщило, что тушение горящей квартиры продолжается. Также проводится эвакуация людей, живущих выше 15-го этажа.

Ранее «Осторожно, Москва» со ссылкой на МЧС писала, что жильцы квартиры, в которой произошел пожар, покинули дом самостоятельно. Позднее очевидцы рассказали телеграм-каналу, что как минимум один человек пострадал — его якобы госпитализировали. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным источника 360.ru, из дома эвакуировали 20 человек. На место происшествия выехал автобус для обогрева жильцов. Кроме того, для них организовали пункт временного размещения, указывало агентство «Москва».

Столичный дептранс предупредил, что из-за пожара перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — рекомендовали в ведомстве.