На территории завода «Вагонмаш» в Железногорске Курской области обнаружена неразорвавшаяся часть украинского беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, сбитый БПЛА летел в направлении Орловской области.

Хинштейн уточнил, что российская ПВО сбила над Железногорском 27 украинских дронов, которые направлялись к Орловской области. «В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — сообщил глава региона.

По его словам, территория «Вагонмаша», где упал неразорвавшийся фрагмент БПЛА, оцеплена, и туда выехали расчеты взрывотехников Росгвардии.

В результате падения обломка никто не пострадал, но на место происшествия прибыли оперативные службы, включая скорую медпомощь, а железногорская горбольница переведена в режим повышенной готовности, сообщил Хинштейн.

«Уважаемые жители, враг продолжает подлые попытки атаковать нашу территорию. Прошу вас быть крайне осмотрительными и соблюдать все меры безопасности! Берегите себя!» — обратился он к жителям Курской области.

Напомним, ранее Минобороны России в традиционной сводке по итогам прошедшей ночи сообщало, что над Курской областью был сбит 1 украинский беспилотник.

Накануне, 15 марта, Генштаб ВСУ опубликовал карту своих позиций, из которой следует, что Киев официально признал выход своих подразделений из Суджи. Российское оборонное ведомство сообщило о ее освобождении еще три дня назад. В настоящее время на приграничной территории Курской области ведутся работы по разминированию.