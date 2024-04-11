Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, которые, по данным Национального антитеррористического комитета, причастны к терроризму. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь, сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества „Насып“ городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие, и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сказали в комитете.

Ранее Оперштаб Кабардино-Балкарии сообщил, что на части территории Нальчика и в Черекском районе региона был объявлен режим контртеррористической операции. В штабе уточнили, что КТО проводится на территориях садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

Режим контртеррористической операции объявляется на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Он допускает нескольких мер и временных ограничений.

Две недели назад в Дагестане во время КТО также задержали троих человек, которые, по данным НАК и местных властей, планировали теракты в Каспийске. При обыске у них дома обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы. Позже в ФСБ уточнили, что задержанные боевики снабжали деньгами и оружием террористов, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл», а также «сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске».

В начале марта режим КТО вводили и в Ингушетии. Тогда в ходе спецоперации, которая длилась 15 часов, убили шестерых боевиков. В НАК говорили, что они входили в состав «Исламского государства»* и были причастны к преступлениям террористической направленности, в числе которых нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции.

*запрещенная в России террористическая организация