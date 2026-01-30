Мощность первого ядерного реактора, который Роскосмос планирует отправить на Луну в 2030-х годах, составит порядка 10 килоВатт. Масса его, без системы охлаждения, будет порядка пяти тонн. Об этом рассказал на L Академических чтений по космонавтике памяти Королева («Королевские чтения») Игорь Бармин, член-корр. РАН, советник по науке генерального директора АО «ЦЭНКИ», передает корреспондент RTVI.

«Сейчас предварительно намечаемая работа по созданию лунной электростанции, то, что будет делать Росатом вместе с «Курчатником», вертится вокруг мощности где-то в районе десяти киловатт единого блока, — рассказал Бармин. — При необходимости обеспечения большего энергопотребления, конечно, потребуется несколько таких блоков. Но это будет в лучшем случае где-то во второй половине тридцатых годов, скорее всего — сороковых. Нам, к сожалению, дожить до этого времени не удастся. А вы, может быть, будете свидетелями успешной деятельности на Луне».

Ранее гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин заявил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах. Как сказано в его презентации, показанной на пленарном заседании L Академических чтений по космонавтике памяти Королева, в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 — инфраструктурный. После них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

«Это, наверное, самая сложная работа, имеющая максимальное количество неопределенностей и низкий уровень технологической и технической готовности. Сейчас мы по этой работе находимся по ряду проектов в поисках наших перспективных партнеров», — сообщил глава НПО Лавочкина.

«Реактор должен быть доставлен в 2034 году. В принципе, вы же знаете, что подвижные ядерные энергоустановки использовались на наших космических аппаратах в свое время. Правда, мощность была поменьше, но надо учесть, что, вообще говоря, масса реактора не пропорциональна мощности, которую она выделяет. Поэтому, общем, должен быть сделан реактор массой в пределах пяти тонн без системы охлаждения», — ответил Бармин корреспонденту RTVI на вопрос о параметрах реактора.

Электростанцию планируют использовать для долговременного энергоснабжения потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции (МНЛС), в том числе объектов зарубежных партнеров.