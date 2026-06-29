Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал предложения Украины ограничить территорию боевых действий Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР уловкой и признаком слабости, передает корреспондент RTVI.

«Конечно, это в первую очередь уловка с целью улучшить критическое положение ВСУ. Но тут есть и другая сторона — намек на разграничение сфер контроля: мол, Новороссия и Донбасс — это же ваше, вот и вы там и воюйте, а Харьков, Сумы, Екатеринослав (город Днепр, до 2016 года Днепропетровск — прим.ред.) — это наше», — заявил RTVI Миронов.

По мнению парламентария, подобный сигнал можно расценить как признак того, что «к бандеровским вожакам пришло осознание того, что с российскими территориями рано или поздно придется расстаться».

«Разумеется, все это не повод расслабляться и вообще обращать внимание на подобные маневры. Наоборот, надо еще сильнее давить гадов, для чего Россия будет воевать, где ей нужно и как ей нужно, чтобы выжечь каленым железом это гнездо упырей!» — подчеркнул Миронов.

О том, что от Украины поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

По словам главы государства, Киев таким образом хочет воспользоваться возможностью перебросить туда силы из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц.