России пора сменить тактику ведения боевых действий на Украине и начать воевать, считают опрошенные RTVI генералы — депутаты Госдумы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью TSN, что украинская «оборонная промышленность, вооруженные силы и производственные возможности начали возвращать войну обратно (в Россию)». По его словам, удары по России «будут становиться все более мощными».

Сменить тактику и стратегию ведения боевых действий России предложил в беседе с RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Чтобы воевать, надо просто воевать: надо громить противника, убирать логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты, — все это сносить. Необходимо бить по пунктам управления, где, как у нас модно говорить, происходит „процесс принятия решений“, уничтожать ключевых руководителей. Необходимо разрушить систему управления, а основой является автоматизированная система управления, системы связи», — сказал Гурулев.

По его мнению, необходимо бить конкретно по тем производствам, которые остались на Украине, а также по производствам вооружения для Киева в странах Европы и США.

«Хотя и говорят, что оружие производится на Украине, большинство производится за территорией Украины: оно реально сделано в странах Европы и США, которые это оружие поставляют, поэтому бить надо и туда — по базам снабжения, которые снабжают оружием Украину, по тем производствам, которые снабжают оружием», — заявил генерал.

Парламентарий подчеркнул, что у России достаточно сил и средств для нанесения таких ударов.

«Это можно вполне сделать. У нас есть чем: ракеты средней дальности и стратегические, а также в наличии стратегическая и дальняя авиация, бомбардировочная. Все есть. Просто нужно решение: надо бить, бить и бить. Когда будет все разбито, тогда и проблемы не будет. Нечем будет наносить удары по нашим нефтяным заводам, по другим производствам, ну и так далее», — сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил RTVI, что Россия может ответить достижением целей специальной военной операции, а их, по его словам, можно достичь, «только выйдя на западные границы Украины».

«Для этого нужно перейти от наступления двойками-тройками и освобождения населенных пунктов, полностью разрушенных, к проведению наступательных операций. Это мое личное мнение», — заявил генерал.

При этом он убежден, что «Запад делает все для того, чтобы сохранить Украину, даже часть ее, как плацдарм для ведения войны к 2030 году». Поэтому, подчеркнул Соболев, следует «сделать выводы, как в Великую Отечественную войну».

Зеленский в интервью пригрозил, что Киеву известно местонахождение всех военных объектов, заводов, нефтебаз и газовых хранилищ. Он сообщил, что Украина разработала новые беспилотники, способные преодолевать расстояние более 3 тыс. километров, чтобы «иметь возможность поражать цели на еще большей дальности».