Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые за долгое время появился на заседании суда по своему иску к владимирской ИК-6 и смог пообщаться с журналистами в режиме видеоконференцсвязи, сообщает «Медиазона»*. Иск был отклонен.

Политик находится в исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк» в ямальском поселке Харп, куда его этапировали из ИК строгого режима во Владимирской области. Он рассказал журналистам, что условия содержания в «Полярном волке» оказались лучше, чем во владимирской ИК-6.

Чем известна колония «Полярный волк», куда перевезли Навального

Навальный заявил, что не получил материалы по двум сегодняшним искам и попросил рассмотреть лишь один из них, отложив второй до поступления документов. Судья Ковровского суда Кирилл Никифоров поддержал просьбу.

В итоге началось рассмотрение искового заявления, в котором оппозиционер просил признать незаконным выпущенное 20 октября 2023 года постановление о назначении ему 12 суток штрафного изолятора за то, что он назвал инспектора «неприличными словами».

Навальный напомнил, что когда было выпущено это постановление, он должен был сидеть в СИЗО — ждать, пока вступит в силу новый приговор, вынесенный ему в августе 2023 года. Соответственно, подчеркнул политик, его в то время не должно было быть в колонии, а значит, его не имели права отправлять в ШИЗО.

Между Навальным и представителем владимирской колонии состоялся спор по поводу инцидента, ставшего причиной отправки в изолятор. Оппозиционер заявил, что сотрудники ИК не имели права забирать у него письменные принадлежности. Представитель колонии ответил, что инспектор вправе проводить «осмотр камеры» без формальных «обсыпных мероприятий».

«Ваш инспектор накосячил, я на него наорал, и меня посадили в ШИЗО», — подытожил Навальный.

Судя по видеозаписи инцидента, заключенный называл инспектора дебилом, ничтожеством, чучелом и остолопом с «маленьким мозгом» и двумя классами образования, который «приперся и решил начать командовать», призывал его «помолчать» и «послушать».

«Если вы ни хера не понимаете в своей работе, идите поучитесь. Идите работайте в колхоз. Вы себя в зеркало видели? <…> Нужно было зайти и своей рожей поводить, посмотреть», — обращался Навальный к сотруднику ИК.

Поводом для его недовольства стало решение инспектора изъять из камеры письменные принадлежности, которые, по словам оппозиционера, у него «лежат всегда» по разрешению суда.

Завтра, 11 января, Навальный будет в том же формате видеоконференции присутствовать на заседании Верховного суда по его иску о признании незаконными пунктов ПВР, ограничивающих количество религиозной литературы. Это слушание анонсировано в его телеграм-канале.

Рассматривать исковое заявление оппозиционера будет тот же судья Нефедов, который недавно вынес решение о признании экстремистским «международного движения ЛГБТ**». «Ну что же, значит, точно консервативный судья, и дело по ограничению религиозной литературы я должен выиграть», — пошутил Навальный, отметив, что отечественные чиновники в своих заявлениях создают образ России как «оплота консерватизма в мире».

Накануне, 9 января, стало известно, что сразу после окончания карантина в ямальской колонии Навального отправили в ШИЗО на семь суток. «Осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает», — объяснил он сам причину наказания. С того момента, как оппозиционер начал отбывать заключение, это уже 24-й случай его отправки в штрафной изолятор.

В начале декабря 2023 года соратники Навального, который на тот момент находился в ковровской колонии, заявили, что не могут с ним связаться. В середине месяца региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний заявило в суде, что оппозиционер убыл из ИК-6.

Данных о его местонахождении не поступало до 25 декабря. В этот день соратники Навального объявили, что он этапирован в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. На следующий день в телеграм-канале политика появился пост о 20-дневном этапе из Владимира до Харпа через Москву и Екатеринбург. Навальный сообщил, что у него «все хорошо».

* Издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** «Международное движение ЛГБТ» признано Верховным судом России экстремистским и запрещено