Если мирное соглашение по Украине не будет предполагать, что США или какое-либо другое государство признают сокращение ее территории, это может привести к продолжению борьбы со стороны Киева или его попыткам вернуть утраченные земли другим образом. Об этом пишет Financial Times.

«Соглашение, которое позволит избежать формального признания США (или любой другой страной) усечения Украины, даст Киеву шанс бороться или, по крайней мере, в будущем вернуть территорию другими средствами», — говорится в публикации.

По мнению авторов издания, «идеальным вариантом» в сложившейся ситуации было бы включение в условия соглашения отправки коалиционных войск странами НАТО на линию контроля, а также ускорение процесса вступления Украины в ЕС.

Если такой сценарий окажется нереализуемым, оптимальным вариантом, по мнению авторов материала, будет стремление к перемирию в «корейском формате» вместо подписания документов, благодаря которым США смогут формализовать присоединение Крыма и других территорий к России.

В статье утверждается, что в противном случае российская сторона получит возможность распространить свою силу на Запад, а создание подобного прецедента, в свою очередь, может привести к пересмотру сложившегося порядка и в других регионах.

В то же время, хотя статус Крыма может оказаться «напряженным» вопросом для американского руководства, администрация президента США Дональда Трампа может выработать иное отношение к новым регионам в рамках предполагаемого постоянного прекращения огня или мирного соглашения, отмечает издание.

Сам Трамп предположил 27 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать российский статус Крыма после двусторонней встречи в Ватикане. За несколько дней до этого президент США выразил уверенность в том, что Крым «останется с Россией». За несколько дней до встречи с Трампом в Ватикане Зеленский заявил, что Киев никогда не признает присоединения Крыма к России, поскольку это противоречит украинской конституции.

Европейские лидеры придерживаются той же позиции, что и Зеленский, писала FT со ссылкой на западных чиновников. По их словам, Крым и цель Украины вступить в НАТО являются для европейцев «красными линиями», от которых те не могут отказаться.