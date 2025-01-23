Проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата стали причиной смерти пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — сказал собеседник агентства.

40-летний Антон Коробков-Землянский умер в ночь на 10 ноября 2024 года. «Московский комсомолец» писал, что пресс-секретарю стало плохо около полуночи — он «внезапно стал задыхаться». Его супруга вызвала скорую, но врачам не удалось спасти мужчину.

Собеседник ТАСС назвал предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского сердечно-сосудистую недостаточность.

Позже РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления. Shot в свою очередь писал, что причиной смерти мог стать инфаркт миокарда.

20 января РИА Новости сообщило, что экспертиза не нашла запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря Shaman.

Коробков-Землянский в течение двух лет с 2015 года был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Пресс-секретарем певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Коробков-Землянский стал с 2022 года.

В своем телеграм-канале он публиковал посты, написанные с патриотической позиции. В описании канала Коробков-Землянский назвал себя «журналистом, кремлеботом, ультраватником и турбопатриотом».