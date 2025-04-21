Возможной причиной смерти Папы римского Франциска, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, мог стать инсульт. Об этом со ссылкой на источники пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В материале издания отмечается, что в ближайшие часы Святой престол опубликует официальное заявление с причинами смерти понтифика.

Ранее стало известно, что состояние папы римского Франциска значительно ухудшилось минувшей ночью, с 6 утра понедельника понтифик был на грани смерти.

«Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили к чему. Папе было плохо всю ночь», — рассказал источник ТАСС.

По его словам, такое резкое ухудшение состояния папы римского стало неожиданным.

Последнее видео, запечатлевшее Франциска, датируется 20 апреля: понтифик поразил верующих, внезапно появившись на «папамобиле» после пасхальной мессы.

Утром в понедельник 21 апреля стало известно о смерти 266-го понтифика. Накануне он провел закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Ватикан не раскрыл содержание их беседы.

14 февраля папу римского госпитализировали в больницу Агостино Джемелли в Риме с приступом бронхита. Тогда клиническую картину папы оценили как «сложную». Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет. В больнице он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему сделали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

23 марта, спустя пять недель, понтифик впервые появился на публике, благословив собравшихся с балкона больницы. На площади тогда собралось почти 3 тысячи человек.