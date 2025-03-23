Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике — он поприветствовал и благословил собравшихся с балкона больницы Агостино Джемелли в Риме, куда был госпитализирован 14 февраля. Об этом сообщает Vatican News.

На площади около больницы собрались почти 3 тысячи человек. Понтифика вывезли на балкон на инвалидной коляске, он помахал верующим, поблагодарил их и показал большой палец. До этого Франциска видели лишь однажды за время его пребывания в больнице. На прошлой неделе Ватикан опубликовал фотографию, на которой папа молится в больничной часовне.

По данным Reuters, Франциск покинул больницу после полудня по местному времени (14:00 мск). Его отвезли в базилику Санта-Мария-Маджоре, где папа встретился с кардиналом Роландасом Макрицкасом, пишет Vatican News.

Незадолго до выписки Ватикан опубликовал молитвенный текст, подготовленный Франциском.

«За этот длительный период госпитализации у меня была возможность испытать терпение Господа, которое, как я вижу, отражается в неустанной заботе врачей и медицинских работников, а также в преданности и надеждах семей больных», — отметил папа.

Он поблагодарил всех, кто молится за него, а также призвал «положить конец войнам и установить мир, особенно в многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго».

Паломники в Ватикане выразили облегчение в связи с выпиской папы Римского из больницы. Одна из верующих в разговоре с Reuters сообщила, что это событие «ободряет, вселяет радость и надежду».

14 февраля папу Франциска госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет. В больнице он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему сделали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

1 марта папа Римский перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, медики опасались, что у него может развиться бактериальная инфекция из-за попадания еды в дыхательные пути. При этом на следующий день папа участвовал в мессе, а в Ватикане сообщили, что состояние понтифика остается стабильным.

7 марта Франциск записал из больницы короткое аудиообращение к верующим, поблагодарив их их за молитвы о его здоровье. AP писало, что голос папы Римского звучал слабо, дыхание было затруднено. Позднее в Ватикане заявили, что состояние понтифика улучшается и он постепенно возвращается к работе. 19 марта папа Римский отслужил мессу.

22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что Франциск чувствует себя «очень хорошо», но ему нужно «заново научиться говорить». Врачи папы Римского подчеркнули, что его организму потребуется много времени для полного выздоровления, и предписали понтифику еще два месяца отдыха в Ватикане.