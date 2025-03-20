Папа Римский Франциск по-прежнему проходит лечение от пневмонии, но его состояние улучшается. В связи с этим он постепенно возвращается к работе, пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

В Ватикане уточнили, что день для Франциска проходит за терапией, молитвой и «небольшой работой». Утром 19 марта он отслужил мессу — в этот день католики отмечали торжество Святого Иосифа. Примет ли понтифик участие в обрядах Страстной недели — пока неизвестно.

В Ватикане уточнили, что клиническое состояние папы Римского улучшается: он больше не использует неинвазивную искусственную вентиляцию легких, также сократилась потребность в высокопоточной кислородной терапии.

Медики отмечают прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии. Значение анализов понтифика находятся в норме, лихорадки у него нет. В связи со стабильным состоянием Франциска новое сообщение о его здоровье будет опубликовано не ранее следующей недели, добавили в Ватикане.

14 февраля Папу госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет.

Уже будучи в больнице он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему делали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

1 марта папа Римский перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и медики опасались, что у него может развиться бактериальная инфекция из-за попадания еды в дыхательные пути. 3 марта в Ватикане сообщили, что состояние понтифика остается стабильным. Кроме того, 2 марта, Папа участвовал в мессе.

7 марта Франциск, находясь в больнице, записал короткое аудиообращение к верующим. Понтифик поблагодарил их за молитвы о его здоровье. AP писало, что голос папы Римского звучал слабо, дыхание затруднено.