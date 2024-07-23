В случае выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на президентские выборы и ее победы в демократической команде по нацбезопасности могут произойти перестановки: центральную роль, вероятно, будет играть ее советник Филип Гордон, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Гордон занимал должность главного чиновника Госдепартамента по Европе в администрации Барака Обамы, а затем работал старшим чиновником Белого дома по вопросам Ближнего Востока, где выказывал крайне скептический настрой относительно планов вооружить сирийских оппонентов президента Сирии Башара Асада.

По мнению нынешних и бывших чиновников, ключевые назначенцы Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, вряд ли останутся на своих нынешних должностях, пишет WSJ.

Камала Харрис уже набрала достаточно голосов делегатов-демократов для выдвижения кандидатом на президентские выборы вместо действующего главы государства Джо Байден, который в минувшие выходные официально вышел из предвыборной гонки. Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что партия назовет имя своего кандидата в президенты к 7 августа.

Дальше, резче, жестче: шесть главных отличий Харрис от Байдена

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории и при этом заявил, что победить Харрис будет еще легче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что заявления Харрис в адрес Москвы ранее «изобиловали недружественной риторикой». «Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении к тому, что Харрис заменит Байдена в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.