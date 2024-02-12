Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не стоит недооценивать, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. Он допустил, что избиратели в США могут выступать за прекращение помощи Украине, чтобы остановить таким образом боевые действия.

В эфире украинского телеканала «Рада» Лещенко допустил, что интервью Путина Карлсону может негативно отразиться на помощи, которую Вашингтон оказывал Киеву. Он отметил, что в соцсетях появилось большое количество шутливых публикаций по мотивам беседы российского лидера с экс-ведущим Fox News. Несмотря на такой эффект, интервью «не надо недооценивать», уверен Лещенко.

«Я вижу много шуток в социальных сетях, мол, это был разговор ни о чем, и американцы не поймут Путина. Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — поделился мнением Лещенко.

По его словам, интервью может быть «очень опасным в руках умелых пропагандистов», особенно если у избирателей в США сформируется мнение о необходимости остановить помощь Украине. Тогда американские политики будут вынуждены прислушаться к гражданам, считает советник главы офиса президента.

Также, по мнению Лещенко, Карлсон благодаря своему интервью получил дополнительные шансы для прохождения «кастинга» на роль вице-президента США в случае, если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Советник главы офиса президента Украины выразил мнение, что журналист своей нынешней деятельностью помогает республиканцу в создании необходимого общественного мнения.

В то же время Лещенко указал, что Киеву необходимо продолжать «свою кампанию» в то время, как «ситуация в медийном пространстве остается благосклонной». По его словам, Украина «с пропагандистской машиной, преобладающей в десятки-сотни раз, как и российская армия».

Интервью Путина Карлсону, продлившееся около двух часов, было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российский лидер в ходе беседы выразил уверенность в том, что военный конфликт Москвы и Киева будет урегулирован путем переговоров, а также допустил возможность обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.