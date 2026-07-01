Информация о том, что блогер Елена Блиновская, отбывающая срок во Владимирской колонии, получает 6,7 тыс. рублей, не соответствует действительности. Об этом 360.ru заявила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

Ранее Life.ru со ссылкой на данные о работе Блиновской в колонии сообщил, что Блиновская трудится швеей и получает 6,7 тыс. рублей в месяц. Издание также подсчитало, что на эту сумму заключенная может позволить себе, например, женский эконом-набор в магазине при исправительном учреждении — чай, кофе, сахар, консервы, тушенку из свинины, хозяйственное мыло и другие товары первой необходимости.

Для покупки более дорогих наборов, отметило издание, Блиновской придется откладывать деньги: так, женский премиум-набор с тапками, футболкой, гелем для душа и колбасой обойдется в 14,8 тыс. рублей.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил Life.ru, что согласно статье 88 УИК РФ все заработанные в колонии деньги зачисляются на лицевой счет осужденного, а тратить их можно только безналично через магазин при учреждении.

«Речь идет, например, о чае, кофе, сладостях, консервах, средствах личной гигиены, канцелярских принадлежностях и других товарах, разрешенных правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Конкретный ассортимент определяется администрацией колонии и перечнем разрешенных товаров», — отметил собеседник издания.

Данные о заработке Блиновской в 6700 рублей ранее также публиковал телеграм-канал Shot. Телеграм-канал отмечает, что, находясь на свободе, блогер могла зарабатывать до 100 млн рублей в месяц.

Однако адвокат Сальникова назвала эту информацию недостоверной: она обратила внимание, что минимальный размер оплаты труда во Владимирской области составляет около 27 тыс. рублей, поэтому распространение данных о зарплате в 6,7 тыс. рублей фактически означает обвинение колонии в нарушении закона.

«Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы. Это не очень красивая история [была бы], туда тогда проверка должна поехать», — подчеркнула адвокат.

Она также обвинила авторов публикаций в попытках хайпа и эпатажа.

Напомним, в марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов и неправомерном обороте платежных средств. В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил наказание, сократив срок до четырех лет и шести месяцев.