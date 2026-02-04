Конституционный суд (КС) России разрешил гражданам оформлять временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, например, апартаментах. Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с RTVI назвал это «интересным» решением, в том числе из-за того, что может положительно сказаться на судьбе многих людей.

«Считаю, что это довольно серьезный шаг в сторону частичной, но, я бы сказал, либеральной защиты прав владельцев новой недвижимости. Потому что с нежилыми помещениями, к которым относятся апартаменты, государство, в лице даже конкретных регионов, пытается если не бороться, то как минимум ограничивать их оборот на рынке», — пояснил он.

Некрасов уточнил, что из-за определенных требований и условий в Москве «в принципе невозможно использовать жилое и даже офисное помещение для временного проживания в качестве апартаментов»: «Город просто этому препятствует, юридически, во всяком случае».

Адвокат отметил, что решение КС «удивительно еще тем, что у нас не принято массово помогать людям».

Однако, продолжил он, вряд ли в этой ситуации стоит ожидать «какой-то большей либерализации рынка нежилых помещений, в особенности апартаментов».

«Потому что нежилое помещение — это буквально всё, что угодно. Это склад, например. То, что используется под перепрофилирование бывших промышленных, некоторых производственных площадей и так далее. Но жить в этом довольно тяжело. Конечно, кто-то живет [так] не от хорошей жизни. Но есть еще советские нормы по инсталляции и так далее, и таких норм довольно много, которые предусматривают, что человеку в таких условиях жить плохо и вредно», — отметил собеседник RTVI.

Кроме того, добавил Некрасов, вердикт КС интересен еще и потому, что временную регистрацию можно продлевать сколько угодно долго.

«Она, конечно, не заменяет в полной мере постоянную, но все-таки для некоторых случаев она тоже для человека бывает полезна и даже необходима», — резюмировал адвокат.

Проживание в съемной квартире в другом регионе без постановки на учет на срок более трех месяцев грозит штрафом до 3—5 тыс. рублей как жильцу, так и арендодателю, а юридическим лицам — до 800 тыс. рублей. При этом важно понимать, что временная регистрация не предоставляет права собственности на жилое помещение.

Как сообщает пресс-служба КС, разбирательство началось с жалобы гражданки Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации по месту пребывания себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа в Санкт-Петербурге, принадлежавших родственникам, поскольку оформление граждан для проживания в нежилых помещениях законом не предусмотрена, а само оно не входит в номерной фонд гостиницы.

Суды общей юрисдикции поддержали это решение. Они указали, что регистрация по месту пребывания в нежилых помещениях не предусмотрена законом. Также было отмечено, что хотя здание предназначено для гостиницы, конкретное помещение, на котором настаивала заявительница, не входит в гостиничный фонд.

Однако КС занял иную позицию. Он отметил, что невозможность регистрации, даже если проживание не запрещено, мешает свободно выбирать место жительства и нарушает право частной собственности, ведь владельцы таких помещений не могут использовать их по своему усмотрению для личных, семейных или бытовых нужд, а также предоставлять их близким родственникам.

«В современных условиях распространено длительное пребывание, а фактически проживание граждан в нежилых помещениях, которые, согласно проектной документации, сходны с квартирами, но не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд», — говорится в заявлении.

Конституционный суд подчеркнул, что владельцы апартаментов возмещают разницу с обычным жильем через повышенные налоги и тарифы ЖКХ, а власти не предприняли мер для предотвращения распространения этого явления.

До изменения законодательства собственники апартаментов, их родственники и члены семей смогут регистрироваться в таких помещениях как в жилых.

При этом решение не касается постоянной прописки и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг, а дело Пиуновой подлежит пересмотру, заявила пресс-служба КС.