Новая редакция законопроекта об искусственном интеллекте не сковывает рынок. Об этом корреспонденту RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв.

В финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ), с которой ознакомились «Известия», в частности, говорится, что суверенные или национальные большие языковые модели (LLM), разработанные в России, не планируется в обязательном порядке внедрять во все информационные системы, работающие в стране, как предполагалось в первоначальной редакции. В каких случаях будет допустимо применение только суверенного или национального ИИ, станет определять правительство, следует из документа.

«Я бы назвал это не послаблениями, а более взвешенным и зрелым подходом. И это тот случай, когда такой подход пошел на пользу. Помните мартовский проект? Обязательная маркировка всего подряд, право государства запрещать зарубежные нейросети, принудительное внедрение российских LLM во все системы. Все это выглядело как попытка чрезмерно зарегулировать сферу, которая только набирает обороты. Рынок тогда отреагировал с понятной настороженностью», — отметил Ткачёв.

Он считает, что «три важнейших развилки пройдены верно». Первое — никакого принудительного внедрения, говорит депутат.

«Обязывать все информационные системы перейти на суверенные (большие цифровые модели) LLM к определенному сроку означало бы поставить под удар множество работающих решений. Российские модели должны побеждать качеством, а не административным требованием. Конкуренция — единственный способ вырастить по-настоящему сильный продукт», — подчеркнул парламентарий.

Второе — устанавливается переходный период до 2032 года для чувствительных сфер.

«Это разумный горизонт. Бизнес получает время на адаптацию, а требование хранить и обрабатывать данные на территории России — абсолютно справедливый минимум с точки зрения безопасности. Здесь не создается избыточного давления, но границы обозначены четко», — сказал Ткачёв.

Третье — маркировка ИИ-контента становится правом, а не обязанностью, следует из законопроекта.

«Разработчик должен обеспечить техническую возможность поставить метку. Хочешь — маркируй, не хочешь — нет. Для соцсетей и пользователей это гораздо более рабочая модель, чем тотальный контроль за каждой строчкой, написанной нейросетью», — полагает он.

Ткачёв приветствовал отказ от полного запрета зарубежных нейросетей. «Запретить технологию практически невозможно, а вот замедлить собственное развитие такими запретами — вполне реально. Хорошо, что этот сюжет ушел из текста», — заявил собеседник RTVI.