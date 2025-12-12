Мы привыкли думать, что главное для долголетия — правильно есть, больше двигаться и не быть в одиночестве. Но новое исследование показало: регулярный недосып может быть опаснее всех этих факторов сразу.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки проанализировали данные по всем округам США за несколько лет и сопоставили их с опросами Центра по контролю и профилактике заболеваний. Они сравнивали, сколько в среднем живут люди в разных регионах, и какие привычки у них есть — как питаются, курят ли, занимаются ли спортом и… сколько спят.

Результат оказался неожиданным. Нехватка сна напрямую связана с более короткой продолжительностью жизни. Причём настолько сильно, что по влиянию на долголетие сон уступил только курению. Даже неправильное питание, малоподвижный образ жизни и одиночество оказались менее значимыми факторами.

Речь идет не о бессонных ночах время от времени, а о привычке регулярно спать меньше 7 часов. Именно такой режим чаще всего встречался там, где люди по статистике живут меньше.

Почему сон оказался таким важным? Во сне организм восстанавливается на всех уровнях. Страдает сердце — повышается риск инфарктов и инсультов. Слабеет иммунитет — человек чаще болеет и тяжелее переносит инфекции. Ухудшается работа мозга — внимание, память и скорость реакции снижаются. Всё это не сразу, но год за годом сокращает жизнь.

Авторы исследования подчеркивают: недосып — это не просто «усталость» или «возраст». Это фактор общественного здоровья. Когда миллионы людей годами живут в режиме хронической нехватки сна, это отражается на статистике смертности так же заметно, как курение.

В современном мире сон часто приносят в жертву работе, сериалам или бесконечной ленте новостей. Но это исследование даёт простой и жёсткий сигнал: если не высыпаться постоянно, здоровье будет расплачиваться годами жизни.

Иногда забота о себе начинается не с диет и тренажеров, а с самого простого — вовремя лечь спать.