Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил международное сообщество в «короткой исторической памяти» и «потере морального сознания». Такое заявление он сделал на заседании правительства перед переговорами с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет The Financial Times (FT).

Издание предполагает, что израильский лидер «воспользовался общественным расколом, апеллируя к крайне правым в своей коалиции, и представил себя лидером, способным противостоять международному давлению — особенно американскому».

«Никакое международное давление не помешает нам реализовать все цели войны. С этой целью мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий», — заявил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, он ощущает усиливающееся международное давление, особенно со стороны Белого дома, с требованием остановить боевые действия против радикальной группировки ХАМАС.

Особое внимание Нетаньяху уделил критике со стороны американского сенатора Чака Шумера, который на прошлой неделе заявил о необходимости сменить правительство Израиля, чтобы страна не стала «изгоем».

Не упоминая имени политика, израильский премьер обвинил «некоторых представителей международного сообщества» в том, что они «выдвигают ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля, правительства и премьер-министра, <…> и пытаются инициировать выборы в разгар войны, <…> потому что знают, что это парализует страну как минимум на полгода» и «приведет к поражению в борьбе с ХАМАС».

Нетаньяху также обвинил международное сообщество в «короткой памяти» о жестоких последствиях «самой ужасающей резни евреев со врмен холокоста» — нападения боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября, в результате которого, по данным властей Израиля, были убиты 1,2 тысячи человек и захвачены около 240 заложников.

«Вы так поспешили отказать Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС… Неужели вы так быстро потеряли моральное сознание?» — заочно обратился Нетаньяху к критикующим войну в секторе Газа иностранным политикам.

Палестинские власти утверждают, что в ходе действий ЦАХАЛ после 7 октября на территории автономии погибли почти 32 тысячи человек, большинство из которых — женщины и дети. Израиль утверждает, что его военные ликвидировали по меньшей мере 10 тысяч боевиков ХАМАС.

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Американский сенатор Чарли Шумер заявил 14 марта, что Нетаньяху слишком спокойно отнесся к жертвам среди гражданского населения сектора Газа и тем самым довел поддержку Израиля во всем мире «до исторического минимума». До этого на протяжении нескольких недель президент США Джо Байден и многие члены Демократической партии критически высказывались в адрес Нетаньяху, осуждая его за отказ отложить наступление на Рафах — самый южный город сектора Газа, в окрестностях которого предположительно находятся около 1 млн палестинских беженцев.

Шольц в преддверии переговоров с Нетаньяху заявил, что если планируемое израильское наступление на Рафах приведет к большому количеству жертв среди мирного населения, это сделает установление мира в регионе «очень трудным». Канцлер Германии признал, что Израиль «имеет полное право защищать себя», но при этом, по его словам, «те, кто бежал в Рафах, не должны подвергаться прямой угрозе при любых военных действиях и операциях, которые там проводятся».

Накануне, 17 марта, Нетаньяху пообещал, что наступление на Рафах непременно состоится, но не назвал точную дату. Предполагается, что тем же вечером высокопоставленные израильские военные провели встречу, чтобы обсудить переговоры по освобождению заложников, проходящие сейчас в Дохе с участием катарских посредников, и план вывода гражданских лиц из зоны боевых действий в секторе Газа. При этом ЦАХАЛ уже не раз наносил удары по Рафаху.

Один из рассматриваемых вариантов — временное прекращение огня в обмен на возвращение большинства остающихся в плену ХАМАС израильских заложников, увеличение гуманитарной помощи жителям сектора Газа и освобождение большого количества заключенных-палестинцев, включая осужденных за нападение на граждан Израиля.

Ранее спецдокладчик ООН по сектору Газа констатировала, что Израиль нарушает постановления Международного суда, который требовал принять меры для защиты мирных палестинцев при проведении военных действий. По данным Yhe New York Times, более 800 чиновников из США и Европы выступают против поддержки Израиля своими странами.