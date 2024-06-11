Совместное заявление по итогам мирного саммита по Украине в Швейцарии не содержит пункта о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности. Об этом сообщает японский телеканал NHK, в распоряжении которого оказался проект документа.

По его данным, в заявлении упоминаются лишь три из десяти пунктов, которые содержатся в предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира». Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех заключенных и возвращение вывезенных в Россию детей.

Дипломатические источники телеканала говорят, что остальные пункты были исключены из проекта заявления из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией. В документе также подчеркивается важность участия России в переговорах, отмечает NHK.

Ранее о том, что Киев представит на саммите только три пункта, говорил и сам Зеленский. По его словам, они объединяют все государства.

«Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. <…> Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что если странам-участницам конференции в Швейцарии удастся договориться про эти три пункта, а затем технически разработать проект их реализации, то «так или иначе придется принимать какую-то позицию [по всем остальным пунктам]» и «русским придется [их] обсуждать».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что в проекте коммюнике саммита мира по Украине, который есть в распоряжении ведомства, содержится девять из 10 пунктов. По ее словам, из проекта документа исключен пункт о фиксации окончания боевых действий в международном договоре.

«Таким образом, ни о каком изменении подходов организаторов так называемого саммита в Швейцарии и о якобы новой повестке речи вообще не идет», — говорила Захарова.

Мирный саммит будет проходить с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Как заявляла Швейцария, в нем примут участие 90 стран и организаций. Некоторые государства, в числе которых Китай, Бразилия, Мексика и Саудовская Аравия, отказались от участия. Официальный представитель МИД КНР Мао Ни объяснял такую позицию тем, что на мирной конференции должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе она «вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник называл отказ некоторых стран от участия в мирном саммите «прагматичным взглядом на вещи» и «адекватным восприятием абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют».

Он добавил, что Россия не видит смысла участвовать в саммите и считает, что представленные на мероприятии предложения «ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения». При этом, по его мнению, такой формат «не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что в основе организованной Швейцарией конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского». В российском посольстве в Швейцарии добавили, что эта формула якобы «не предполагает никаких компромиссов» и «полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств».