Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении карьеры. Она поблагодарила близких и болельщиков за поддержку, добавив, что ни о чем не жалеет.

Свое заявление спортсменка сделала в интервью журналисту Виктору Кравченко. В разговоре тот напомнил, что пару лет назад Туктамышева объявила о приостановке карьеры, но не завершала ее официально.

Та в ответ сообщила, что хоть у нее и были различные проблемы и сложные ситуации, связанные со спортивной деятельностью, но в целом «было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера».

«Я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений. Почему она получилась такой запоминающейся, такой яркой? За счет людей, которые меня окружали, которые меня воспитывали, которые были со мной на протяжении всего моего пути», — сказала Туктамышева.

Она выразила «безумную благодарность» отцу, матери, сестре, родным и болельщикам, а также своим тренерам, подчеркнув, что без них «этот путь пройти было намного бы сложнее».

«Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле <…> я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо. С любовью, Туктик. Ваш. Всегда», — сказала фигуристка.

28-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы. Также она выиграла финал серии Гран-при в 2015 году. В 2021-м фигуристка заняла второе место на мировом первенстве. Во время своих выступлений спортсменка исполняла один из сложнейших элементов — тройной аксель. За свою спортивную карьеру она выступила на 15 чемпионатах России.

В октябре 2023 года Туктамышева сообщила о приостановке своей спортивной карьеры из-за ограничений для российских спортсменов на международных соревнованиях.