Депутаты разных фракций внесли в Госдуму законопроект, который призван дать демобилизованным участникам СВО преимущество при сокращении штата сотрудников. Цель — защитить права бойцов на рынке труда, пояснили авторы инициативы.

Как сообщил RTVI соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, внесение на рассмотрение этого законопроекта «ни в коем случае не означает проблем на рынке труда». Он уточнил, что в отношении отдельной категории работников уже «действуют такие дополнительные меры защиты».

«И мы посчитали правильным, с учетом того, что у нас в Трудовом кодексе предусмотрено сохранение рабочих мест для тех, кто был мобилизован, кто ушел добровольцем, чтобы <…> после демобилизации действующие сегодня в отношении отдельных социальных групп работников нормы были распространены и на них», — объяснил парламентарий.

Другой соавтор инициативы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов, в беседе с RTVI подчеркнул, что законопроект «направлен на защиту трудовых гарантий участников СВО».

«Ни о каких грядущих массовых увольнениях речи нет. Ситуация в экономике вполне нормальная, рабочая, никакой катастрофы нет. Законопроект — еще одна мера социальной защиты наших участников СВО», — заявил депутат.

Предлагаемые изменения прежде всего связаны с неравномерным предоставлением трудовых гарантий участникам СВО и членам их семей, пояснила RTVI соавтор поправок, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«По анализу трудового законодательства выявляется явный приоритет именно для членов семей военнослужащих, в то время как, например, приоритетное оставление на работе для участников СВО не было предусмотрено. Устранить неравномерность предоставления трудовых гарантий — цель законопроекта», — подчеркнула она.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статья 179 Трудового кодекса уже предусматривает социальные гарантии для отдельных категорий работников при сокращении штата. Речь идет об инвалидах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий и родителях несовершеннолетних детей, если один из них служит в армии, заключил контракт о военной службе в период мобилизации или военного времени, а также участвует в добровольном содействии Вооруженным силам или Росгвардии.

Работник, который был мобилизован или заключил контракт на военную службу, может вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после завершения службы. Однако, согласно текущей редакции статьи 179 Трудового кодекса, социальные гарантии, предусмотренные этой статьей, не распространяются на участников СВО, которые возобновили работу после приостановления трудового договора, отмечают авторы законопроекта.

«Максимум всех социальных и трудовых гарантий должен быть у абсолютного большинства наших бойцов», — подчеркнул Нилов.

Правительство инициативу поддержало. В случае принятия закона Госдумой он вступит в силу с сентября 2026 года.