Разнообразие языков и диалектов в мире будет увеличиваться. Об этом лингвист Игорь Исаев рассказал в подкасте «Потом.Соm» на RTVI.

«Вполне вероятно, что языки будущего будут очень частными. Население растет и, строго говоря, при всех достижениях современной цивилизации дискретность групп населения только нарастает. Новая сегрегация — это наша реальность. Соответственно, будут закрытые группы, которые будут развивать свои языки из имеющихся исходных, формировать диалекты, может быть», — сказал Исаев.

Хотя все лингвисты говорят о том, что языки умирают, «языковое разнообразие через некоторое время увеличится», продолжил Исаев.

«Сегментация, сегрегация групп населения, раскол по бедности богатству, не дай бог столкновения, может привести к формированию новых границ, в том числе языковых», — заключил собеседник RTVI.