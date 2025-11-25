Этой зимой арт-павильоны проектов «Сделано в Москве» и «Зима в Москве» представят ассортимент трех столичных марок: Lights of Moscow, Лефортовский фарфор и Momo for home. Все бренды производят свои товары в Москве и создают локальную продукцию с современным дизайном.

Lights of Moscow: сезонные ароматы для дома

Компания выпускает свечи, диффузоры, саше и спреи, а также работает с частными клиентами и корпоративными заказчиками. Изделия создаются из экологичных материалов, а ароматы и дизайн коллекций разрабатываются как единое целое. Зимняя линейка включает популярные ароматы и оформлена в праздничном стиле.

Лефортовский фарфор: ремесленное мастерство

Мастерская производит фарфоровые штофы, сервировочную посуду и сувениры. Товары проходят трехуровневый высокотемпературный обжиг и расписываются вручную. В ассортименте представлены штофы в форме кораблей, книг и автомобилей, а также подсвечники, бюсты и копилки. Каждый продукт отличается индивидуальной росписью и долговечностью.

Momo for home: текстиль с русской традицией

Бренд работает с натуральным льном и хлопком, создавая скатерти, салфетки и плейсматы. Коллекции объединяют традиционные элементы русской культуры с современным дизайном. Используемые материалы обеспечивают долговечность изделия, а разнообразие цветов и форм позволяет создавать различные варианты сервировки стола.

Площадки для столичных производителей

Проекты «Зима в Москве» и «Сделано в Москве» создают городские площадки, где московские марки могут демонстрировать свой ассортимент. Зимняя витрина объединяет товары, произведенные в столице, а также позволяет показать сезонные коллекции широкой аудитории. В рамках проектов компании представляют свои изделия в арт-павильонах и на маркетплейсах, сохраняя акцент на локальном производстве и современных дизайнерских решениях.