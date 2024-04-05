Президент Владимир Путин позвонит главе Мурманской области Андрею Чибису, на которого накануне напал мужчина с ножом, «как только представится возможность». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал представитель Кремля.

Что касается возможного усиления мер безопасности, то Песков призвал дождаться выводов следствия.

«Здесь нужна экспертная оценка, является ли это системной угрозой или это отдельный случай. Причины предстоит выяснить следствию», — сказал пресс-секретарь президента.

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Нападавшего задержали и ранили в ногу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК), сообщила мурманская прокуратура. По ней мужчине грозит 20 лет лишения свободы.

На допросе задержанный сказал, что «совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», передает пресс-служба Следственного комитета России.

Также ведомство отметило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

Глава Минздрава региона Дмитрий Панычев сообщил, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. «Помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — сказал он. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев ранее отметил, что губернатору «сильно повезло, что не была задета аорта».

Утром 5 апреля в телеграм-канале Чибиса было опубликовано его обращение из больницы. Глава региона поблагодарил медиков, а также всех тех, кто за него переживал. «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо», — сказал Чибис.