В Пензенской области обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Всего за ночь системы ПВО уничтожили 179 беспилотников.

«Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет», — написал в телеграм-канале глава региона.

В регионе вводились режимы беспилотной и воздушной опасности, временно ограничивалась работа мобильного интернета, а также действовал план «Ковер» с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.

Позднее Мельниченко рассказал об атаке БПЛА на Пензу; по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. «Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования», — добавил он, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Под удар попала и приграничная Белгородская область: за сутки она была атакована 65 раз, рассказал врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, противник применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с БПЛА; расчетам ПВО удалось сбить и подавить 104 беспилотника.

«К большому сожалению, во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приношу свои искренние соболезнования его родным и близким», — отметил Шуваев.

По информации врио губернатора, ранения получили 14 человек в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах; шестеро остаются в больницах.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах — Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — добавил он.

В Калужской области дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Жуковского округа и Куйбышевского района, заявил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Ульяновской области перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА, место падения зафиксировано на территории Сенгилеевского района, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, пострадавших и повреждений имущества нет.

По данным Минобороны России, в период с 21:00 мск 30 июня до 08:00 мск 1 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 179 БПЛА самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.