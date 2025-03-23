В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории падения беспилотников в Ростове-на-Дону, а также в Сальском, Тарасовском и Морозовском районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он отчитался о последствиях атаки беспилотников на область 22 и 23 марта.

В ночь на 22 марта беспилотник взорвался на уровне 17 этажа дома на Горсоветской улице в Пролетарском районе Ростова. В результате два человека были ранены, один из них остается в больнице, сообщил Слюсарь. Оба пострадавших получат выплаты, добавил врио главы региона, не уточнив сумму. В доме повреждено 31 окно в 16 квартирах.

«Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены — угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — добавил Слюсарь.

В Сальске при атаке дронов в ночь на 22 марта были повреждены окна в магазине «Изумруд», в художественном музее и одной из квартир дома по улице Ленина, 10. До замены окон в поврежденных зданиях закрыт тепловой контур.

Кроме того, в Сальске «образовалась воронка» на месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина.

«Пострадавших среди жителей, к счастью, нет. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь», — заверил Слюсарь.

В сгоревшем автомобиле, который в ночь на 23 марта подвергся атаке беспилотника на трассе Морозовск-Цимлянск, находился 42-летний житель Москвы. Он возвращался домой из Краснодарского края через Ростовскую область.

«Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Слюсарь, добавив, что на месте падения дрона на автомобиль продолжают работать специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.

В Тарасовском районе области в результате налета дронов 23 марта взрывной волной выбило стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет. «Владельцам домов поможем», — отметил Слюсарь.

По данным Минобороны, в ночь на 22 марта над Ростовской областью сбили шесть дронов, в ночь на 23 марта — 29.