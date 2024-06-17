Киевский симфонический оркестр, в котором примерно две трети музыкантов — это мужчины призывного возраста, в полном составе нашёл убежище в немецком городе Монхайм-на-Рейне, расположенном в земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщил новостной портал города.

Согласно публикации, 73 музыканта оркестра, а также члены их семей, менеджеры и концертмейстеры оркестра на три года переезжают в Монхайм-на-Рейне. В общей сложности убежище получат 130 граждан Украины. Квартиры будут предоставлены муниципальной жилищной компанией.

«Здесь они обретут новый временный дом», — говорится в публикации.

По информации портала, оркестр получил приглашение остаться от мэра Монхайма-на-Рейне Даниэля Циммерманна и руководителя городского культурного центра Monheimer Kulturwerke GmbH Мартина Витковски.

Организация Витковски будет координировать будущие выступления Киевского оркестра. Мэр города пообещал, что со следующего года музыкантам предоставят подходящую сцену в новом концертном зале, который сейчас достраивают.

Для Киевского оркестра уже запланированы регулярные концерты и мастер-классы. В публикации говорится, что украинские музыканты будут сотрудничать и вместе с Берлинским симфоническим оркестром.

«Решение пригласить оркестр в Монхайм-на-Рейне — это пример конкретных действий по защите украинской культуры. Это пример общей защиты высоких прав человека», — поблагодарил директор Киевского симфонического оркестра Александр Зайцев.

С начала военных действий на Украине в 2022 году Киевский симфонический оркестр гастролирует по Европе. В 2023 году большая часть выступлений оркестра проходила в городах Германии.

Ужесточение мобилизации на Украине

С середины мая на Украине ужесточился закон о мобилизации. Согласно новым правилам, призывной возраст молодых людей понизился с 27 до 25 лет. Также в документе указано, что украинские граждане обязаны пройти медицинский осмотр и встать на воинский учет по месту пребывания в случае переезда во время мобилизации.

Кроме того, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет и показывать его по требованию сотрудников местных военкоматов.

В конце апреля украинские власти запретили выдачу паспортов и ограничили предоставление консульских услуг своим гражданам призывного возраста, проживающим за границей.

Издание NBC News отмечало, что на третий год боевых действий Украина стала испытывать нехватку личного состава в своих Вооруженных силах.

В начале российской военной операции добровольцы выстраивались в очередь, чтобы попасть на фронт, но теперь «этот пыл утих, и нехватка бойцов стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада».

В конце апреля газета The New York Times писала, что в странах Евросоюза сейчас проживают около 860 тысяч украинских мужчин.

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что от боевых действий заграницей укрылись около 6 млн украинцев, также многие мужчины ушли в «тень» и работают нелегально, чтобы избежать призыва на военную службу.