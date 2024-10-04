Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест задержанного за кражу кенгурят Ивана Некрасова на 1 месяц 26 суток, передает ТАСС. На заседании, где избирали меру пресечения, фигурант расплакался и попросил прощения за гибель одного из украденных им животных.

На суде Некрасов рассказал, что «просто гулял» около Ярославского зоопарка ночью, потому что хотел посмотреть на льва и сфотографироваться с канадским волком. «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел ее и украл… И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения», — цитирует обвиняемого «Звезда».

Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева заявила РЕН ТВ, что ее клиент не получал заказов на кражу кенгуру от каких-либо потенциальных покупателей. По ее словам, мужчина сам звонил тем, кто, как он считал, мог быть заинтересован в приобретении кенгуру, и предлагал купить детенышей. Он страдает психическим заболеванием и очень любит животных, утверждает защитник.

По словам адвоката, Некрасов принял решение пробраться в вольер с кенгурятами и забрать их с собой только в тот момент, когда увидел животных. Чтобы проникнуть внутрь, мужчина открутил проволоку на ограждении, пояснила защитник.

Пока Некрасову вменяют только кражу животных, но не статью о жестоком обращении с животными, в котором его могли бы обвинить из-за гибели одного из украденных кенгурят. «Ему не вменяют жестокое обращение с животным, так как кенгуренок случайно задохнулся, пока его транспортировали», — сообщила Сентищева.

Сам Некрасов объяснил кражу кенгурят желанием обменять их на макаку-резус: она, по его словам, похожа на ребенка, которого ему всегда хотелось воспитывать. Readovka пишет, что один из украденных мужчиной детенышей кенгуру мог умереть, потому что похититель накормил его малиновым пирогом.

Ивана Некрасова обвиняют в краже трех детенышей кенгуру из двух мест — ярославского муниципального зоопарка и парка птиц «Воробьи» в Калужской области. 30 сентября владелец «Воробьев» Александр Белявский рассказал RTVI, что накануне ночью из вольера исчезли двое шестимесячных кенгурят.

Тогда же гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил нашему изданию, что эта кража связана с пропажей молодого кенгуру Кроша, украденного ранее из Ярославского муниципального зоопарка. Он предположил, что животных могли украсть для продажи по частному заказу.

Подозреваемого в краже кенгуру задержали в ночь на 1 октября во Владимирской области, изъяв у него сумку с одним из украденных детенышей. Второе животное умерло, а третье мужчина успел продать. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанного.

Выяснилось, что в краже кенгуру подозревается 31-летний Иван Некрасов с «особенностями роста и внешностью ребенка». По данным телеграм-канала «112», еще с подросткового возраста он, пользуясь этими особенностями, начал заниматься криминальной деятельностью — в частности, совершал кражи, проникая в квартиры через форточки. В 2019 году за квартирную кражу он был приговорен к условному сроку и объявлен в федеральный розыск.