Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвиняют в получении крупной взятки, подал заявление на участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий его интересы на стадии следствия.

«Мой доверитель <…>, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — сказал адвокат агентству РИА Новости.

Земчихин назвал Воронова патриотом своей родины. По его словам, экс-мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе».

О желании отправиться в зону военной операции Воронов заявил в суде еще в конце августа. Тогда он отмечал, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и обладает отличным здоровьем. По словам экс-мэра, он с самого начала хотел участвовать в военном конфликте, но не мог из-за рабочей деятельности.

Воронов возглавлял Новый Уренгой с 2020 года, до этого он в 2018-м был назначен на пост заместителя губернатора ЯНАО — куратора строительной сферы региона. В конце июня этого года он ушел в отставку с мэрской должности, а 3 июля был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Басманный суд в конце августа продлил арест Воронову до 1 декабря.

По версии следствия, в бытность вице-губернатором ЯНАО Воронов получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

В октябре телеграм-канал Mash писал, что в отправке в зону боевых действий отказали бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Сейчас бывший мэр находится в СИЗО, его арестовали до 18 ноября.

До своего задержания Копайгородский в мае этого года ушел в отставку с поста главы города и добровольно отправился в зону боевых действий. Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило просил отпустить Копайгородского из СИЗО под свое наблюдение, указывая, что за проявленные боевые отличия тот был представлен руководством части к госнаграде «3а отвагу».