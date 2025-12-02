Лауреатом в номинации «Креативное событие» ежегодной национальной премии Russian Creative Awards 2025 стала Первая Международная биеннале экологического искусства, состоявшаяся в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония прошла 1 декабря в Москве.

Эта награда присуждается проектам, которые оказывают заметное влияние на развитие креативного сектора экономики России. Биеннале при этом обошла Международный музыкальный конкурс «Интервидение» и Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025».

На церемонии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что для региона это и завершение большого пути, и «успех проекта, особенно дорогого сердцу», но одновременно — повод продолжать движение вперед.

Проект был посвящен размышлениям о взаимоотношениях человека и природы. Биеннале проходила в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября, она была организована по инициативе правительства Нижегородской области совместно с московской галереей «Триумф».

Биеннале собрала свыше 100 художников из 35 стран, включая Россию, Аргентину, Италию, Китай и Японию. Участники стремились показать, что экологическая тема в искусстве — это не только мусор, климатические изменения и таяние льдов, но и попытка понять, как устроены связи между животными, растениями и людьми. Главная идея проекта заключается в том, что экология должна стать главной объединяющей философией современности, даже в условиях раздробленности мира.

Программа включала 13 выставочных проектов на шести площадках в исторической части города. За шесть месяцев их посетили более 170 тыс. человек. Самой масштабной стала выставка «Кожа Земли», размещенная на Мытном рынке и в гостинице Ермолаевых. В нее вошли более 250 работ 70 художников из 35 стран.

Для биеннале это уже четвертая награда. Ранее проект получил премию «Сделано в России» от издания «Сноб», Международную премию в сфере коммуникаций Eventiada Awards и Международную премию в области событийного туризма Russian Event Awards.