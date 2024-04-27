Обыски в московском музее современного искусства «Гараж», которые силовики провели там в пятницу, 26 апреля, были связаны с уголовным делом против бывшего издателя «Медиазоны»* и экс-участника группы Pussy Riot Петра Верзилова*. Об этом газете «Коммерсантъ» («Ъ») сообщили в пресс-службе музея.

По информации представителей музея, на сейчас все «следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме».

Днем 26 апреля сотрудники ФСБ провели обыски в офисе «Гаража», который расположен рядом с парком Горького, а также в доме Наркомфина на Новинском бульваре. Следственные мероприятия продолжались с полудня до 19 часов. По словам очевидцев, силовики интересовались документацией музея, связанной с маркетингом и выставочной деятельностью.

Как рассказали сотрудники учреждения, представители спецслужбы также провели допросы руководителей отделов. Силовики покинули здание, вынеся оттуда коробки с некоторыми документами, в которых, предположительно, были архивные материалы.

В начале апреля суд заочно приговорил Петра Верзилова* к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали посты бывшего издателя «Медиазоны»* о событиях в Буче.

В октябре 2023 года на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*. В ходе беседы с журналистом он, среди прочего, рассказал, что работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя «разведывательные и логистические задачи».

Петр Верзилов* уехал из России в 2020 году после серии обысков у него дома и домах его родственников. В начале июня того же года на него завели уголовное дело о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ). В 2021 году бывшего издателя «Медиазоны»* объявили в розыск.

В марте 2024 года силовики провели обыски по делу Верзилова* у художников и активистов в разных российских городах. В частности проверки проходили в квартире петербургской художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио, в Екатеринбурге — у художника Ильи Мозги, а в Ульяновске — у Ильи Холтова. Кроме того, правозащитники сообщали о задержании в Нижнем Новгороде художника Артема Филатова, а в Санкт-Петербурге — Саши Блота.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов