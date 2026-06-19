Президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди мировыми лидерами, которые вызывают у него наибольшее восхищение. Об этом он заявил после саммита G7 во Франции.

Си Цзиньпина американский лидер охарактеризовал как «делового человека до мозга костей», а Моди — как «очень крепкого орешка». Называть тех, кого он считает слабейшими, Трамп отказался.

Также глава Белого дома выразил сожаление об отсутствии на саммите «Большой семерки» президента России Владимира Путина, напомнив, что РФ покинула «восьмерку» после присоединения Крыма в 2014 году.

В том же интервью Трамп заявил, что Израиль «очень уважает» его и «сделает, как скажу». «Если бы не я, Израиля сегодня не было бы», — сказал он, добавив, что у него хорошие отношения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но «нужно немного его сдерживать».

Президент Франции Эммануэль Макрон удостоился от президента США отдельной похвалы — за торжественный ужин в Версале. Эту традицию американский лидер назвал своей «слабостью».

В конце мая Трамп похвалил переговоры Путина и Си Цзиньпина, добавив, что «ладит с ними обоими». «Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как у меня. <…> Думаю, мы превзошли их. Хорошая команда», — добавил он.