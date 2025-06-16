Без военной поддержки США израильская армия потерпит поражение в масштабном конфликте с Ираном, заявил Инфо24 политолог Юрий Светов. Он считает, что Израиль полностью зависит от американских поставок вооружения, а они имеют свой предел.

По словам эксперта, особенностью нынешнего ирано-израильского конфликта является его мировоззренческий характер, поскольку ни одна из сторон «не пытается занять чью-то территорию или что-то отобрать».

«Речь идет о том, имеет ли право Израиль на существование на Ближнем Востоке, а также имеет ли право Иран быть полностью суверенной страной, обладающей ядерным оружием», — пояснил Светов.

Он добавил, что для Ирана победа — это «полное уничтожение Израиля», а для Израиля — нанесение максимального ущерба Ирану и смена политического режима в нем. Политолог считает, что без поддержки внешних сил Израиль — «небольшая страна, которая не способна долго воевать без внешних поставок оружия,» — может потерпеть поражение. Присутствие и помощь США сдерживают иранцев, но вряд ли окажутся безграничными, рассуждает Светов.

«Непонятно, как долго США смогут оказывать Тель-Авиву военную помощь, если иранцы решат воевать вдолгую. Сейчас трудно предсказать, как будет развиваться ситуация, но можно с уверенностью заявить, что Израиль без поддержки США обречен на разгромное поражение», — подытожил политолог.

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал продолжать военную операцию против Израиля до «полного уничтожения сионистского оккупационного режима» и сообщил о начале новой серии ракетных атак — «более мощной и разрушительной, чем прежде». Также в Тегеране утверждают, что сумели с помощью применения новых методов устроить сбой в работе израильских многоуровневых систем ПВО, заставив их атаковать друг друга.

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила на брифинге 16 июня, что военная кампания не ограничена конкретными сроками и иранскими территориями. По ее словам, на нынешнем этапе задачей израильской армии является «уничтожить желание, возможность, намерения» Тегерана, а уже потом можно будет рассматривать варианты мирного урегулирования и обсуждать кандидатов в посредники в этом процессе.

Эскалация ирано-израильского конфликта произошла 13 июня, когда Израиль ударил дронами и ракетами по ядерным объектам и городам Ирана. Погибли глава КСИР и ведущие физики-ядерщики страны. В тот же день Иран нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные обстрел продолжался 14 и 15 июня, причем в воскресенье — даже в дневное время.

Утром 16 июня израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид Адом» сообщила, что при ударе по центру Израиля погибли три человека и пострадали более 60. Издание Ynet при этом утверждало, что были ранены 103 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Позднее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что за четыре дня конфликта Иран выпустил 370 баллистических ракет и сотни БПЛА. К утру 16 июня в стране было убито 24 человека и ранено 592, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. В Иране с 13 июня погибли по меньшей мере 224 человека.