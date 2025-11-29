Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI рассказала, как сегодня относится к императору Николаю II, который был канонизирован как страстотерпец.

«О святости я ничего не думаю. Насчет этого пусть думают священнослужители. А по поводу Николая II, — он историческая фигура, историческая личность, последний русский царь. Но от портрета в кабинете не зависит благополучие сегодняшней современной России», — сказала Поклонская.

Она также назвала ошибкой свою борьбу против фильма Алексея Учителя «Матильда» про роман будущего императора с балериной. «Думаю, что с моей стороны это была демонстрация того, как не надо делать», — призналась Поклонская.

При этом она говорит, что, будучи депутатом Госдумы, искренне хотела защитить позицию людей, которые обращались к ней по поводу фильма.

Поклонская пояснила, что ее интересовали не только религиозные аспекты, но и вопрос бюджетного финансирования фильма. Она попыталась провести прокурорскую проверку, но, будучи уже депутатом, направила официальный запрос. Однако предоставленная ею информация не получила подтверждения со стороны коллег из прокуратуры.

«Это была моя ошибка в какой-то степени, но ошибка, которая была совершена искренне и честно по отношению к людям», — считает Поклонская.