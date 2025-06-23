Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что некоторые страны после удара по Ирану готовы предоставить стране ядерное оружие.

«Неужели я слышал, как бывший президент России Медведев вскользь употребил слово на букву Я (ядерное) и заявил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он правда так сказал или это просто плод моего воображения?» — написал Трамп.

Он призвал «немедленно дать ему знать», если подлинность заявления Медведева подтвердится.

«К слову на букву Я не следует относиться так небрежно. Я думаю, именно поэтому Путин — “БОСС”», — подчеркнул американский президент.

В ночь на 22 июня США нанесли удар противобункерными бомбами GBU-57A и крылатыми ракетами «Томагавк» по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что целью операции было уничтожение мощностей по обогащению урана и «прекращение ядерной угрозы» со стороны Ирана.

Он отметил, что все три объекта «целиком и полностью уничтожены», а также пригрозил еще более масштабными атаками, если Иран не согласится заключить мир. В Иране отрицают, что ядерные объекты серьезно пострадали.

В операции США было задействовано более 125 самолетов, включая семь бомбардировщиков B-2, и свыше 75 единиц высокоточного оружия, уточнил позже глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Дмитрий Медведев после ударов по Ирану опубликовал пост в Telegram c рассуждениями о том, чего Вашингтон добился своими действиями. Зампред Совбеза выразил уверенность, что Тегеран продолжит обогащение ядерных материалов и «будущее производство ядерного оружия». Он добавил, что политический режим в Иране не только сохранился, но «с высокой степенью вероятности» стал сильнее.

По словам Медведева, «абсолютное большинство» стран мира не поддержали действия Израиля и США, а некоторые государства готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп, который вернулся на президентский пост как «миротворец», начал новую войну, втянув США в конфликт с перспективой наземной операции, добавил Медведев.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Ирану «неспровоцированной агрессией», которая не имеет под собой «никаких оснований и никаких оправданий».