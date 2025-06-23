Удары по Ирану являются «неспровоцированной агрессией», которая не имеет под собой «никаких оснований и никаких оправданий», заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Фрагмент их разговора публикует журналист Павел Зарубин.

Путин заявил, что иранская делегация приехала в Россию в «сложный период» обострения ситуации в регионе. По его словам, позиция Москвы в отношении происходящего «хорошо известна».

«Она ясно изложена <…> министерством иностранных дел от имени России, и вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности ООН», — подчеркнул российский глава.

Путин отметил, что Россия предпринимает усилия, чтобы помочь Ирану. Он напомнил, что провел телефонные разговоры с лидерами США, ОАЭ и Ирана, а также с премьер-министром Израиля.

«Я очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст нам возможность обсудить эти острые темы и вместе подумать, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации», — обратился Путин к Аракчи.

Иранский министр, в свою очередь, выразил благодарность «российским коллегам и друзьям», которые «решительно осудили <…> агрессивные действия [Израиля и США]». По утверждению Аракчи, Россия находится «на правильной стороне истории международного права».

Глава иранского ведомства также отметил, что Москва и Тегеран выстраивают «очень близкие и добрые отношения». В частности, российская сторона помогает иранской в сфере ядерной программы.

Уровень эскалации конфликта на Ближнем Востоке, по его словам, растет «с каждым днем» в связи с тем, что Израиль и США «решили нападать на <…> [иранские ядерные] объекты».

«Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы. И мы [Иран] сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер», — утверждает Аракчи.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что атака США на ядерные объекты Ирана была проведена в координации с израильскими военными, передает ТАСС.

Иран заявил о «нападении на мирные ядерные объекты» и обвинил США в нарушении устава ООН и международного права. В иранском МИДе сообщили, что Тегеран оставляет за собой «все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

МАГАТЭ после ударов США сообщило, что повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов не зафиксировано.

МИД России осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Позднее с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации в конфликте Ирана и Израиля.

По его словам, предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США. «Хотя мы слышали заявления МАГАТЭ. Но все эти процессы не могут не вызывать справедливую обеспокоенность», — пояснил Песков.

Он уточнил, что Москва предложила Тегерану посреднические усилия и открыто озвучила свою позицию.

«Это тоже очень важное проявление. Это такой вид поддержки иранской стороны. Но и дальше все будет зависеть от того, что необходимо Ирану», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что детального информирования Путина со стороны президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было. Вместе с тем он подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона — процесс, не зависящий от происходящего на Ближнем Востоке.