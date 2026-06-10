Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете депортации иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 383 депутата, один парламентарий воздержался.

«Они были допущены к секретам наших Вооруженных сил, что же их депортировать? Они же всё расскажут. Как вы думаете, почему любому военнослужащему даже после увольнения в течение пяти лет запрещено выезжать за пределы России?» — сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Закон был доработан ко второму чтению. Поправками вводится запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения СВО заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях сроком на один год. Запрет будет действовать при наличии предусмотренных законодательством оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты. Отдельно прописано, что если вид на жительство таким членам семьи уже был выдан ранее, он будет подлежать аннулированию.

Принятый закон вводит запрет на депортацию, реадмиссию, сокращение срока временного пребывания в России, отказ в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования) в отношении иностранцев, заключивших контракт о военной службе с Минобороны РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.

Одновременно запрещается отказывать таким лицам в выдаче или аннулировании вида на жительство, разрешении на въезд в Россию, а также принимать решения о нежелательности их пребывания в стране.

Кроме того, в отношении этой категории граждан ветеранов боевых действий не будут приниматься решения об отказе в выдаче переоформления патента, аннулировании выданного патента, а также об отказе в выдаче разрешения на работу, уточнил в ходе дискуссии при обсуждении во втором чтении первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

Прописано, что все указанные решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении рассматриваемых лиц, прекращают действие и не подлежат исполнению.

Не будет являться основанием для невыдачи/аннулирования вида на жительства досрочное увольнение с военной службы иностранного гражданина по заключению аттестационной комиссии по собственному желанию при наличии у него уважительных причин, а также в связи с:

лишением его воинского звания;

утратой доверия к военнослужащему, в т.ч. являющемуся командиром (начальником), со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, при наличии соответствующих оснований;

вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы;

вступлением в законную силу приговора суда: о назначении военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное умышленно; о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока; о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;

невыполнением им условий контракта;

нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы;

непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Во время дискуссии депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что депортацию, как меру за нарушение миграционного законодательства «нельзя применять не только к участникам СВО вне зависимости от их национальности, если они являются гражданами других государств, но также в отношении русских и представителей коренных народов России».