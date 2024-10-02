Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит наземную операцию на юге Ливана, в ходе которой уже погибли восемь ее военнослужащих. Всего за 2 октября из Ливана по северу Израиля было выпущено более 240 ракет, утверждает израильская армия. Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — в материале RTVI.

Один из погибших израильских солдат — 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер. Он возглавлял группу в подразделении «Эгоз» — элитном отряде спецназа для ведения контрпартизанских действий. Еще семь израильских военнослужащих пострадали, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям военнослужащих в видеообращении, сделанном после того, как ЦАХАЛ объявил об их гибели. Израильский премьер подчеркнул, что страна находится в «центре тяжелой войны против иранской оси зла, которая стремится нас уничтожить».

«Этого не произойдет, потому что мы будем держаться вместе, и с Божьей помощью — мы победим сообща. Мы спасем наших заложников на юге, мы вернем наших жителей на севере, мы гарантируем Израилю вечность», — заключил Нетаньяху.

Как отмечает ЦАХАЛ, 2 октября израильские военные уничтожили «более 150 объектов террористической инфраструктуры», в том числе штаб-квартиру «Хезболлы», склады с оружием и пусковые установки для ракет.

Ливан, по утверждению ЦАХАЛ, выпустил по северу Израиля более 240 ракет за 2 октября. Как рассказывают израильские военные, 100 из них было выпущено по Западной Галилее, еще две — по Авивиму.

«Все они попали в открытые районы», — утверждает Times of Israel.

По словам медиков, один человек получил незначительные травмы во время обстрела Западной Галилеи. Других сообщений о пострадавших в Израиле нет, добавляет издание.

Уничтожение израильских танков

«Хезболла» заявила, что 2 октября уничтожила три израильских танка Merkava управляемыми ракетами, когда они продвигались к ливанской пограничной деревне Марун-эль-Расу. До этого шиитское движение утверждало, что впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане вступило в бой с пехотой ЦАХАЛ у населенного пункта Одайсе на юге страны.

«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду <…> столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафера, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив отступить», — говорится в заявлении «Исламского сопротивления» (цитата по РИА Новости).

Всего за 2 октября «Хезболла» сообщила о трех прямых столкновениях с израильской армией.

Между тем представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри призывал жителей южного пригорода Ливана, в частности района Харет-Хрейк, эвакуироваться из части зданий, в которых якобы находятся объекты «Хезболлы». Эдри отмечал, что в ближайшее время израильская армия примет против них «решительные действия».

«Для вашей безопасности и безопасности вашей семьи мы просим вас немедленно покинуть эти здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», — писал Эдри на арабском языке на своей странице в соцсети Х.

Израильский удар по Дамаску

Источник агентства SANA утверждает, что 2 октября в 17:25 (совпадает с мск) Израиль начал воздушную атаку на жилой дом в районе Меззе в Дамаске. По данным сирийских военных, трое мирных жителей погибли, еще трое — получили ранения. Также был нанесен материальный ущерб частной собственности, отмечает SANA.

Минобороны Сирии сообщало, что атака Израиля сразу по нескольким точкам в Дамаске якобы началась в ночь на 1 октября. Военное ведомство утверждало, что израильская армия использует военные самолеты и беспилотники.

28 сентября ЦАХАЛ сообщала о нанесении «точных ударов» по ключевым объектам по производству оружия «Хезболлы» на сирийско-ливанской границе. По утверждению ЦАХАЛ, с востока Ливана в том числе доставлялись высокоточные управляемые ракеты, используемые для атак на Израиль.

Помимо этого, ЦАХАЛ нанес удары по несколькими контрабандным маршрутам, используемым для доставки оружия из Сирии в Ливан. В тот же день израильская армия объявила о ликвидации на юге Сирии местного лидера ХАМАС — Ахмеда Мухаммеда Фахда.

Теракт в Тель-Авиве

Ответственность за теракт в Яффе, южном пригороде Тель-Авива, который произошел 1 октября, взяли на себя бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинской группировки ХАМАС. Полиция Израиля сообщала, что двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. После этого злоумышленники открыли огонь по прохожим на Иерусалимском бульваре.

Погибли семь человек, среди них люди в возрасте от 24 до 42 лет. Еще 16 человек пострадали.

«Опасная эскалация»

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что его страна «будет защищать себя всеми своими возможностями от любой угрозы» после того, как иранские ракеты, выпущенные по Израилю, нарушили воздушное пространство государства, передает Times of Israel.

«Иордания не будет ничьим полем битвы», — заявил Сафади в разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Сафади добавил, что Иордания четко проинформировала о своей позиции Иран и Израиль.

Помимо этого, Сафади призвал к заключению соглашений о прекращении огня как в Газе, так и в Ливане, чтобы остановить эту «опасную эскалацию» на Ближнем Востоке.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати подтвердил, что стране необходимо прекращение боевых действий между Израилем и «Хезболлой». По его словам, более 1,2 млн человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома в результате «израильских нападений».

«Прекратите боевые действия. Нам не нужно больше крови. Нам не нужно больше разрушений. Необходимо немедленно прекратить огонь», — заявил он.

Микати считает, что дипломатическое прекращение эскалации войны было бы «беспроигрышным» для Израиля и Ливана.

О решении конфликта на Ближнем Востоке таким способом также говорили страны-участницы G7. Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США выпустили заявление, в котором пообещали работать вместе над снижением напряженности на Ближнем Востоке и подчеркнули, что дипломатическое решение расширяющегося конфликта «все еще возможно».