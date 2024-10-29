Правительство Грузии помогло своей стране избежать участи Киева и не превратиться «во вторую Украину». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, пишет издание Civil Georgia.

Во время своего выступления в Тбилиси премьер Венгрии поздравил граждан Грузии «с выбором мира и Евросоюза», что, на его взгляд, демонстрируют итоги парламентских выборов. Орбан заявил, что обе страны — и Венгрия, и Грузия — знают, что такое война.

«Венгрия поддерживает ваше желание не рушить страну и вступать в бессмысленную войну. Приветствуем, что грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину», — заявил Орбан (цитата по Sputnik Грузия).

По его словам, Венгрия и Грузия являются «борцами за свободу и суверенитет». Орбан отметил, что западные государства продолжат «спор вокруг результатов выборов» в Грузии, но на это «не стоит обращать серьезного внимания».

Венгерский премьер выразил уверенность, что Грузия сможет вступить в Евросоюз через 10 лет, добавив, что Будапешт готов поддерживать интеграцию этой страны в ЕС.

Нарушений в ходе проведения выборов Орбан не увидел — по его словам, «оценка венгерских наблюдателей во всех аспектах была положительной».

Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом 28 октября, после проведения в республике выборов в парламент — они состоялись в субботу, 26 октября.

Вечером в тот же день глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов. Такой результат позволяет победителям единолично формировать правительство, не вступая в коалицию с другими политическими силами.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиции за перемены» набрала 10,92% голосов, «Единство — Национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,78%, «Гахария за Грузию» — 7,76%. Все они отказались принимать итоги выборов, а «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» предупредили о намерении бойкотировать работу в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии. По его словам, «на парламентских выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса».

Вечером 28 октября в центре Тбилиси прошла протестная акция грузинской оппозиции.