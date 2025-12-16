Во вторник и среду, 16 и 17 декабря, в столичном регионе пройдут снегопады и мокрый снег, что может привести к гололедице, рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. После этого в Москве и области вновь установится температура, превышающая климатическую норму.

«Сегодня пройдут снегопады, которые в среду перейдут в мокрый снег и осадки смешанной фазы. Учитывая, что у нас сейчас пока еще отрицательная температура, ждем налипания мокрого снега и и гололедицу, в том числе — гололедные явления», — предупредил синоптик.

Затем, с четверга до субботы установится погода без осадков, которые вновь могут пойти в смешанной фазе уже в воскресенье, добавил он.

«Температура воздуха будет находиться достаточно продолжительный период — и эту неделю, и следующую неделю — в промежутке от 0… -2 градусов в ночные часы, до 0… +2 градусов в дневные часы», — сказал Ильин.

Синоптик отметил, что в отдельные дни воздух в столице может прогреваться до +3… +4 градусов, а в начале следующей недели — до +3… +5 градусов, превышая норму климата по среднесуточным оценкам.

«Всю неделю будет преобладать ветер южных и юго-западных направлений. На открытых пространствах его скорость будет достигать 5−10 метров в секунду, в городской черте — чуть послабее, до 3−6 метров в секунду», — отметил он.

Ильин также спрогнозировал достаточно устойчивое атмосферное давление на протяжении всей недели — по его словам, оно будет опускаться и подниматься в пределах от 749 до 755 мм ртутного столба, не выходя за эти рамки.