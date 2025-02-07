На Троекуровском кладбище в Москве похоронили главу федерации бокса ДНР и создателя добровольческого батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» 3 февраля, пишет ТАСС.

На похоронах присутствовали родные, друзья и сослуживцы Саркисяна. Число собравшихся оценивается в несколько сотен человек. Похороны прошли при усиленных мерах безопасности на кладбище и прилегающих территориях, на месте выставили дежурство сотрудники Росгвардии, посетители проходили к месту похорон через рамки металлоискателей, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с Саркисяном прошла накануне, 6 февраля, на Троекуровском кладбище. К охране собравшихся привлекли бойцов СОБР и служебных собак. Корреспондент ТАСС оценил число собравшихся в 1 тысячу человек, по оценке корреспондента Msk1.ru на мероприятии присутствовало около 200 человек.

«О нем можно сказать только положительное. Для страны он сделал как никто другой: начиная с поддержки детских социальных центров в Горловке и заканчивая защитой границ нашей Российской Федерации, нашего Отечества. Он вкладывал душу во все», — сказал в ходе прощания командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян.

Гаспарян также напомнил, что Саркисян участвовал в боевых действиях в Донбассе и Горловке с 2014 года, после чего принял участие в специальной военной операции. В настоящее время основанный им батальон принимает участие в боевых действиях на территории Курской области.

Взрыв в «Алых парусах»

Взрыв в одном из домов ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Армен Саркисян был доставлен с ранениями в реанимацию Боткинской больницы, где умер, не приходя в сознание.

Помимо Саркисяна, сообщалось еще об одном погибшем, который работал у Саркисяна охранником. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, а также убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

По информации РБК, в качестве основной версии взрыва в «Алых парусах» рассматривается заказное убийство. Как писал ТАСС, в подготовке нападения на Саркисяна могли участвовать несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Источник РИА Новости в силовых структурах, в свою очередь, рассказал, что взрыв могу осуществить террорист-смертник. Аналогичные данные привел телеграм-канал Mash, уточнив, что речь идет о 45-летнем гражданине Армении. По информации телеграм-канала «112», смертнику было 55 лет, на его левой голени была татуировка в виде меча, которая могла свидетельствовать «о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам».