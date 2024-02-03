Президент Польши Анджей Дуда назвал Крым «территорией, которая исторически долго была в руках России», и выразил сомнение в том, что Украина сможет вернуть ее под свой контроль. Он заявил это в интервью телеканалу Kanal Zero.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск», — заявил Дуда, отвечая на вопрос о том, какие сценарии развития военных действий он видит.

По словам польского лидера, Крым — «особое место, в том числе по историческим причинам, потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России».

В августе 2023 во время выступления на Крымской платформе Дуда заявил, что от исхода украинского конфликта и от того, удастся ли Киеву «закрепить» за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.

Высказывания Дуды вызвали негативную реакцию аудитории, под видео появилось множество гневных комментариев. Глава польского МИД Радослав Сикорский поспешил заверить в соцсети Х, что Польша «признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждались Российской Федерацией».

Впоследствии собственные заявления прокомментировал и Дуда. В своем аккаунте Х он пишет, что его позиция по украинскому конфликту была «ясна с самого первого дня», называет действия России «преступными» и нарушающими международное право. Президент Польши подчеркнул, что считает присоединение Крыма в России «преступлением». Он также выразил уверенность в том, что украинский конфликт «не может закончиться победой России», потому что ее «империализм должен быть остановлен, побежден и заблокирован на будущее».

Ранее Дуда заявлял, что украинский конфликт можно будет считать завершенным, когда удастся вытеснить российские войска со всех занятых ими территорий. В сентябре 2023 года польский лидер, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, в свете разногласий с Киевом по поводу поставок зерна сравнил Украину с «тонущим человеком», который может потянуть за собой спасающего. В августе он констатировал, что у ВСУ недостаточно оружия для проведения успешного контрнаступления.

В мае 2022 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев утверждал, что Польша якобы рассчитывает аннексировать Западную Украину — «вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с “безграничной” Украиной». О том, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины, тогда же говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Польша и США прорабатывают совместный план, который позволит Варшаве восстановить контроль над «своими историческими владениями» на украинских территориях.