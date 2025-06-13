Российская сторона «решительно осуждает неспровоцированную» израильскую атаку по Ирану, осуществленную в ночь на 13 июня, и считает ее «злодеянием», нарушением устава ООН и международного права. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили «крайнюю обеспокоенность» происходящим в ближневосточном регионе и призвали международное сообщество не игнорировать это «злодеяние, которое разрушает мир, наносит ущерб региональной и международной безопасности».

Израильские удары были «неспровоцированными» и направленными не только на объекты ядерной энергетики, но и на иранских «граждан, спящих мирных сном», подчеркивает МИД России.

В министерстве считают «особым цинизмом» решение Израиля атаковать Иран во время проведения сессии Совета управляющих МАГАТЭ и перед очередным этапом ирано-американских переговоров по ядерной сделке.

«Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома», — заявили в ведомстве.

В пресс-релизе МИД России говорится о «сознательном выборе» Израиля в пользу «дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок» и его ответственности за этот выбор.

«Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство», — предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва отслеживает реакцию МАГАТЭ, которое в текущей ситуации вынуждено принимать ответственные решения, а его сотрудники наряду с иранцами оказались в зоне риска. Гендиректор агентства должен «взвешенно и объективно» оценить происходящее и тщательно проанализировать риски радиологических последствий израильских ударов по иранским ядерным объектам, считают в МИДе.

Ведомство обвинило Запад в «разрушительном курсе», провокации «антииранской истерии» в Совете управляющих МАГАТЭ и проталкивании «конъюнктурной резолюции» против Ирана ради своих «политических пристрастий и фобий». По оценке российского министерства, западные страны должны осознать «губительные результаты» своего подхода и признать вину за иранскую «трагедию».

Урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы военно-силовым путем невозможно, для этого требуется «исключительно мирный, политико-дипломатический» подход, подчеркнули в МИДе, выразив надежду на то, что именно он в конце концов и возобладает.

«Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне. Напоминаем в данной связи о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе», — подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Деловые СМИ уже сообщили о резком подорожании нефти и газа после израильской атаки. Трейдеры опасаются, что из-за боевых действий в регионе возникнут перебои в поставках энергоносителей. Кроме того, существует риск, что Тегеран решится перекрыть Ормузский пролив, по которому перевозят около трети общемирового объема морских поставок нефти. Американские аналитики предположили, что президенту США Дональду Трампу придется задействовать Стратегический нефтяной резерв (SPR), который и так уже опустел до рекордно низкого уровня из-за решений, принятых в период правления Джо Байдена.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную атаку на ядерные и военные объекты Ирана, а также убил троих иранских высокопоставленных командующих и не менее шести ученых-ядерщиков. Известно о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейна Салами, главы Генштаба Мохаммада Багери и командующего базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Кроме того, советник аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения».

Израильской атаке подверглись Тегеран (и находящиеся рядом с городом военные объекты), Натанз (по сообщениям местных жителей, они слышали взрывы на главном предприятии по обогащению урана), Тебриз (зафиксированы взрывы вблизи ядерного исследовательского центра и двух военных баз), Исфахан, Арак и Керманшах. В Иране пообещали «жесткий ответ» и уже выпустили по Израилю более сотни беспилотников.

Источники в Тель-Авиве и американская газета The Washington Post утверждают, что дроны и ракеты для израильской атаки были заранее завезены в Иран агентами «Моссада» и спрятаны «в глубине страны», а по сигналу запущены по указанным объектам.