Зима еще не началась, но в России именно ноябрь часто наносит сокрушительный удар по организму. Почему так происходит и как защитить себя?

Переход в холод

Осень заканчивается резкими перепадами температуры, сыростью и первыми морозами. Тело не успевает адаптироваться, иммунитет снижается. Даже привычный холод воспринимается болезненнее — отсюда насморк, першение в горле, слабость.

Меньше солнца — хуже защита

Световой день сокращается, солнце почти не появляется — уровень витамина D падает. Именно он участвует в работе иммунной системы. Недостаток приводит к усталости, апатии и большей уязвимости к вирусам.

Питание становится беднее

Фрукты и овощи заканчиваются, а вместо них в рационе появляется больше «тяжелой» еды — макароны, хлеб, сладкое. Это создает нагрузку на ЖКТ, а кишечник — важная часть иммунной системы.

Рост вирусов

Ноябрь — пик вирусных инфекций. Дети возвращаются с ОРВИ из садиков, офисы становятся рассадником микробов. На фоне ослабленного иммунитета подхватить вирус — проще простого.

Психоэмоциональное истощение

К концу осени организм устает. Хроническое напряжение, стрессы, недосып — все это дополнительно подрывает защитные силы.

Как защитить себя?

Пейте витамин D и С (по согласованию с врачом)

Добавьте в рацион сезонные овощи, квашеную капусту, зелень, рыбу, орехи

Больше гуляйте днем — даже в пасмурную погоду это помогает

Высыпайтесь: сон — главный ресурс восстановления

Найдите способ снижать стресс: дыхание, прогулки, отдых без экрана телефона и компьютера.

Ноябрь — не повод паниковать, но время включить режим заботы о себе, иначе к декабрю вы подойдете уже на пределе.

Важно помнить, что изложенные в статье информационные материалы содержат общие рекомендации о здоровье. Прежде чем принимать добавки и менять образ жизни, проконсультируйтесь с врачом.